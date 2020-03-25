Коронавирус. Испания обогнала Китай по числу смертей от COVID-19

w_55978485

В Испании погибли 3434 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. В Китае, эпицентре вспышке эпидемии, от коронавируса умерли 3285 человек. Об этом сообщает Euronews.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сейчас испанские отели переоборудуют во временные больницы, а каток Мадриде используют как морг, так как число заражений и количество смертей продолжает расти.

В издании отмечают, что на систему здравоохранения сейчас ложится серьезная нагрузка: в больницах не хватает необходимого оборудования для лечения пациентов. Кроме того, не хватает средств обеспечения безопасности врачей и медсестер – 14% инфицированных в Испании составляют медработники

Сильнейший удар эпидемии коронавируса пришелся на Италию: здесь заразились боле 69 000 человек, боле 6800 погибли. В Украине – 113 случаев заражения, четверо погибших.

Читайте также: "В обе стороны". Шмыгаль намерен полностью закрыть границы из-за коронавируса