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Коронавирус. Испания обогнала Китай по числу смертей от COVID-19

Коронавирус. Испания обогнала Китай по числу смертей от COVID-19 - Фото
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25.03.2020, 14:38

В Испании коронавирус убил уже 3434 пациентов – это больше, чем в Китае. Наибольшее число смертей пока остается в Италии

В Испании погибли 3434 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. В Китае, эпицентре вспышке эпидемии, от коронавируса умерли 3285 человек. Об этом сообщает Euronews.

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Сейчас испанские отели переоборудуют во временные больницы, а каток Мадриде используют как морг, так как число заражений и количество смертей продолжает расти.

В издании отмечают, что на систему здравоохранения сейчас ложится серьезная нагрузка: в больницах не хватает необходимого оборудования для лечения пациентов. Кроме того, не хватает средств обеспечения безопасности врачей и медсестер – 14% инфицированных в Испании составляют медработники

  • Сильнейший удар эпидемии коронавируса пришелся на Италию: здесь заразились боле 69 000 человек, боле 6800 погибли. В Украине – 113 случаев заражения, четверо погибших.

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Марк Сировой
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коронавирус COVID-19 испания мадрид
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