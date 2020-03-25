Коронавирус. Испания обогнала Китай по числу смертей от COVID-19

В Испании погибли 3434 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. В Китае, эпицентре вспышке эпидемии, от коронавируса умерли 3285 человек. Об этом сообщает Euronews.
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Сейчас испанские отели переоборудуют во временные больницы, а каток Мадриде используют как морг, так как число заражений и количество смертей продолжает расти.
В издании отмечают, что на систему здравоохранения сейчас ложится серьезная нагрузка: в больницах не хватает необходимого оборудования для лечения пациентов. Кроме того, не хватает средств обеспечения безопасности врачей и медсестер – 14% инфицированных в Испании составляют медработники
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