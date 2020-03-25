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"В обе стороны". Шмыгаль намерен полностью закрыть границы из-за коронавируса

"В обе стороны". Шмыгаль намерен полностью закрыть границы из-за коронавируса - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
25.03.2020, 14:20

По словам премьера Шмыгаля, Кабмин должен к пятнице подготовить решение о полном закрытии границ для пассажиров

Украинскую границу необходимо закрыть для любых пассажирских перевозок, поскольку с потоком граждан из-за границы в стране возросло количество случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня заявил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"В этом есть необходимость, так как за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за границы, этот поток продолжается, и это увеличивает количество людей, зараженных инфекцией... и дальше начинается гиперболическое развитие болезни", - сказал он.

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Мининфраструктуры, Минюст, МВД и профильные вице-премьер-министры должны до пятницы разработать предложения по закрытию границ для любого пассажирского сообщения или пересечения.

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"В срок до конца пятницы мы должны остановить любое пассажирское движение через границы Украины в обе стороны", - сказал он.

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Марк Сировой, Шмыкова Александра
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