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Коронавирус. Количество выздоровевших и умерших возросло

Коронавирус. Количество выздоровевших и умерших возросло - Фото
Врачи дежурят возле круизного лайнера Diamond Princess (Фото: Jiji Press/ЕРА)
15.02.2020, 07:27

99% от общемирового числа инфицированных коронавирусом Covid-2019 зафиксировали на материковом Китае

По состоянию на утро 15 февраля новым коронавирусом COVID-2019 заразились 67 088 человек, умерли от болезни 1 526 пациентов, выздоровели – 8 279Об этом говорится в сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса данных, которые опубликованы на сайте Gis and Data.

99% (66 493) случаев инфицирования зафиксированы на материковой части Китая. В Африке и Южной Америке не выявлено ни одного случая заражения, как и в Украине.

95% (1 526) жертв вируса скончались в провинции Хубэй – эпицентре вспышки и месте, где новый коронавирус зафиксировали впервые.

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коронавирус пневмония Китай жертвы выздоровление
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