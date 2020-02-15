Коронавирус. Количество выздоровевших и умерших возросло

Врачи дежурят возле круизного лайнера Diamond Princess (Фото: Jiji Press/ЕРА)

По состоянию на утро 15 февраля новым коронавирусом COVID-2019 заразились 67 088 человек, умерли от болезни 1 526 пациентов, выздоровели – 8 279. Об этом говорится в сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса данных, которые опубликованы на сайте Gis and Data.

99% (66 493) случаев инфицирования зафиксированы на материковой части Китая. В Африке и Южной Америке не выявлено ни одного случая заражения, как и в Украине.

95% (1 526) жертв вируса скончались в провинции Хубэй – эпицентре вспышки и месте, где новый коронавирус зафиксировали впервые.

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление штамма коронавируса 2019-nCoV (переименован в COVID-19), который вызывает пневмонию нового типа.

Читайте также: Alibaba заявил о разрушительном влиянии коронавируса на экономику