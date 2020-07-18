Коронавирус. Количество заболевших в мире за время пандемии превысило 14 млн

Больше всего зараженных за все это время было зарегистрировано в США, Индии и Бразилии

За прошедшие сутки по Гринвичу в мире выявили 240 403 новых случая заболевания коронавирусом (за сутки до этого цифра равнялась 248 912) и диагностировали 5 555 смертей от этого заболевания (днем ранее - 5741). Антирекорд по смертности установила Бразилия - там от COVID-19 за последние сутки умерли 1110 человек, передает Worldometers.

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Всего за время коронавирусной пандемии с момента ее начала в мире было зарегистрировано более 14 млн зараженных - 14 179 752 (сутками ранее - 13 946 637), 598 537 пациентов за это время умерли, а 8 448 879 человек выздоровели.

Самая активная динамика заболеваемости и смертности уже несколько дней подряд наблюдается в:

- США - там появилось 74 987 новых пациентов (сутками ранее эта цифра составляла 73 388), умерли 946 человек (сутками ранее - 963);

- Бразилии - 33 959 заболевших за сутки (днем ранее - 43 829), 1110 умерших (за сутки до этого - 1299);

- Индии - 34 820 заболевших (ранее - 35 468) и 676 умерших (ранее - 680).

Всего, из 14 млн случаев заболевания коронавирусом по всему миру почти половина приходится на эти три страны - за период пандемии та были зарегистрированы 6 859 166 заболевших.

15 июля Европейская комиссия представила план действий по реагированию на вторую волну коронавируса.

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Дарья Мостовая

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