Коронавирус. Лидеры ЕС одобрили план экономической помощи на €540

Флаг Евросоюза (Фото: pixabay.com)

Лидеры Евросоюза согласовали план чрезвычайной помощи на €540 млрд для стран Европы, испытывающих трудности вследствие пандемии коронавируса. Такое решение принято во время виртуального саммита ЕС, сообщает ВВС.

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Фонд восстановления будет тесно связан с семилетним бюджетом блока. Европейская комиссия теперь должна проработать детали.

На саммите решили, что 1 июня с помощью существующих механизмов будет выделено €540 млрд финансовой поддержки, чтобы облегчить экономические проблемы, вызванные коронавирусом.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фонд восстановления привлечет €1 триллион инвестиций.

Н а утро 23 апреля в мире зафиксированы 2 638 024 человек случаев заражения, 184 235 пациентов умерли, 721 734 – выздоровели .

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