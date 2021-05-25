Коронавирус. Мальта первой в ЕС заявила о "достижении коллективного иммунитета"

Мальта первой среди стран Европейского союза заявила о "достижении коллективного иммунитета" от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Мальты Крис Фирн, передает Reuters.

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Чиновник, говоря о "достижении коллективного иммунитета", отметил, что на Мальте вакцинировали 70% взрослого населения как минимум одной прививкой от COVID-19.

Журналисты отмечают, что за последнюю неделю на Мальте регистрировали в среднем по три новых случая заражения коронавирусом за сутки.

"Вакцины вводятся каждые пять секунд. 42% взрослого населения получили две дозы", – добавил Фирн.

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Сейчас вакцинация открыта для всех жителей острова старше 16 лет, отмечают в издании. Глава местного Минздрава добавил: детей в возрасте 12+ также будут прививать, если на это дадут добро европейские медицинские власти.

Фирн также объявил, что с 1 июля будет отменено обязательное ношение масок на открытом воздухе для вакцинированных людей – пока заболеваемость будет оставаться на низком уровне.

В понедельник также были сняты ограничения на посещение тренажерных залов и бассейнов, а время работы ресторанов продлено до полуночи, отмечают в агентстве. Ранее они должны были закрываться в 17:00.

20 апреля 2021 года в Израиле, который является одним из лидеров по темпам вакцинации, закрыли последние два COVID-отделения, которые продолжали работать в медицинских центрах в городах Хадера и Тверия.

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Марк Сировой

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