Коронавирус. Меркель предупредила об ухудшении ситуации в ближайшие месяцы

По последним данным на 28 августа, Германия занимает 20-е место в мире количеству зараженных COVID-19

Ситуация с пандемией коронавируса в мире может обостриться в ближайшие месяцы. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает Reuters.

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Она считает, что ситуация не изменится, пока не будет разработана вакцина от COVID-19.

По ее словам, в ответ на эпидемию коронавируса правительство будет действовать в духе социальной сплоченности, призывая граждан не терять бдительность против вируса.

"Это серьезный вопрос, такой же серьезный, как и прежде, и вы должны продолжать серьезно относиться к нему", - подчеркнула Меркель.

Меркель уточнила, что Европейская комиссия работает над подписанием новых контрактов с фармацевтическими компаниями на поставку вакцин против COVID-19.

Канцлер Германии убеждена, что необходимо сделать все, чтобы "дети не пострадали от пандемии", поэтому школы и детский сад должны быть в приоритете.

По последним данным на 28 августа, Германия занимает 20-е место в мире количеству зараженных коронавирусом, в стране всего заболели 240 565 человек, 9359 умерли, выздоровели 215 495 пациентов.

есмотря на то, что Германия вступает в "новую фазу пандемии" с менее жесткими ограничениями, жителям следует придерживаться базовых требований, необходимых для предотвращения распространения коронавируса нового типа. 12 мая Меркель заявляла , что н

Арина Толина

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