Коронавирус провоцирует рост принудительных детских браков – правозащитники

Организация Save the Children прогнозирует, что из-за COVID-19 в ближайшие пять лет 2,5 млн девочек могут принудить в браку

Пандемия коронавируса может привести к резкому росту числа принудительных детских браков во всем мире, обращая вспять 25-летний прогресс в прекращении этой практики. С таким прогнозом выступила правозащитная благотворительная организация Save the Children, передает BBC.

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Прогнозируется, что из-за COVID-19 в ближайшие пять лет 2,5 млн девочек могут принудить в браку.

В Save the Children пояснили, что пандемия приводит к росту бедности, вынуждая девочек бросать учебу и идти на работу или замуж. Многие школы в бедных странах просто закрываются и даже те дети, которые могли бы продолжать учиться, вынуждены прекратить образование. Наиболее уязвимы девочки в ряде регионов Южной Азии, Африки и Латинской Америки.

Организация призывает мировых лидеров выделять больше средств и поддерживать усилия по решению проблемы детских браков и гендерного неравенства.

"Эти браки нарушают права девочек и подвергают их повышенному риску депрессии, пожизненного насилия, инвалидности и даже смерти", – сказала Карен Фланаган, советник по защите детей организации.

По ее словам, за последние 25 лет было предотвращено 78,6 млн детских браков, но прогресс в прекращении этой практики "замедлился до полной остановки".

По данным организации Girls Not Brides, ежегодно около 12 млн девочек становятся жертвами ранних браков. До конца 2020 года еще 500 000 девочек рискуют быть принужденными к браку, и, как ожидается, еще около миллиона девочек забеременеют.

"Растущий риск насилия и сексуальной эксплуатации в сочетании с растущей продовольственной и экономической нестабильностью также означает, что многие родители считают, что у них нет альтернативы, кроме как принуждать своих маленьких дочерей выходить замуж за пожилых мужчин", – сказал Билл Чемберс, директор Girls Not Brides.

В апреле 2020 года в ВОЗ выразили глубокую обеспокоенность в связи с тем, что из-за пандемии дети будут лишены плановой вакцинации.

Наталия Медведева

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