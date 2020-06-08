Коронавирус. Россия частично открывает границы

Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

Несмотря на то, что Россия занимает третье место в мире по количеству заболевших COVID-19, она частично открывает границы, разрешив выезжать из страны на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщают росСМИ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Въезд в РФ разрешат иностранцам, которые едут на лечение или для того, чтобы ухаживать за близкими родственниками.

Когда будут открыты границы, пока не уточняется.

Росавиация планировала предложить частично возобновить международное сообщение, начиная с 15 июля.

По данным на утро 8 июня, в России заразились COVID-19 467 673 человек, 5859 умерли, выздоровели 226 731.

Читайте также: Антирекорд. В России резко выросло суточное число умерших от коронавируса