Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Россия частично открывает границы

Коронавирус. Россия частично открывает границы - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
08.06.2020, 14:59

В стране заразились COVID-19 467 673 человек, 5859 умерли

Несмотря на то, что Россия занимает третье место в мире по количеству заболевших COVID-19, она частично открывает границы, разрешив выезжать из страны на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщают росСМИ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Въезд в РФ разрешат иностранцам, которые едут на лечение или для того, чтобы ухаживать за близкими родственниками.

Когда будут открыты границы, пока не уточняется.

Росавиация планировала предложить частично возобновить международное сообщение, начиная с 15 июля.

  • По данным на утро 8 июня, в России заразились COVID-19  467 673 человек, 5859 умерли, выздоровели 226 731.

Читайте также: Антирекорд. В России резко выросло суточное число умерших от коронавируса

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Россия границы коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 