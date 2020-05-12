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Коронавирус. Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших

Коронавирус. Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
12.05.2020, 11:10

За минувшие сутки выявлено почти 11 000 новых случаев заражения COVID-19, умерли 107 человек

По состоянию на утро 12 мая в России за минувшие сутки COVID-19 заболели 10 899 человек, говорится в сообщении федерального штаба по борьбе с коронавирусом.

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По последним данным, Россия обошла Великобританию на количеству заболевших и занимает сейчас третье место.

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Коронавирус. Данные по странам

Фото: worldometers.info

Всего зафиксировано 232 243 случая заболевания COVID-19. С  начала эпидемии COVID-19 в стране умерли 2116 человек, в том числе 107 человек за прошедшие сутки.

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Всего выздоровели 43 512 пациентов (3711 человек за сутки).

РосСМИ сообщали, что с 12 мая должна восстановиться работа промышленных предприятий, и Россия может перейти к началу поэтапного выхода из режима карантина.

  • На утро 12 мая коронавирус был подтвержден у 4 255 954 человек во всем мире, 287 332 человека умерли от заболевания, 1 527 496 пациентов выздоровели.

Арина Толина
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Россия карантин коронавирус
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