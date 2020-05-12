Коронавирус. Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших

По состоянию на утро 12 мая в России за минувшие сутки COVID-19 заболели 10 899 человек, говорится в сообщении федерального штаба по борьбе с коронавирусом.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По последним данным, Россия обошла Великобританию на количеству заболевших и занимает сейчас третье место.
Нажмите для увеличения
Фото: worldometers.info
Всего зафиксировано 232 243 случая заболевания COVID-19. С начала эпидемии COVID-19 в стране умерли 2116 человек, в том числе 107 человек за прошедшие сутки.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Всего выздоровели 43 512 пациентов (3711 человек за сутки).
РосСМИ сообщали, что с 12 мая должна восстановиться работа промышленных предприятий, и Россия может перейти к началу поэтапного выхода из режима карантина.