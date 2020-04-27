Коронавирус. Ученые Китая разработали "антивирусное покрытие" - Reuters

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Китайские ученые Гонконгского университета науки и технологии разработали "антивирусное покрытие", которое, по их мнению, сможет в течение 90 дней защищать поверхности от микробов и вирусов, включая COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

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При распылении такое покрытие должно образовывать тончайшую пленку, защитные свойства которой активизируются при контакте с кожей человека. Пленка содержит дезинфицирующие нанокапсулы и термочувствительные полимеры, которые позволяют нанокапсулам реагировать на тепло человеческого тела, уничтожая вирусы и бактерии.

Покрытие с рабочим названием МАР-1 можно распылять на любые поверхности, которые часто используются людьми - например, на ручки дверей и кнопки лифтов. По словам профессора университета Джозефа Квана, этот эффект сохраняется и после высыхания, а само покрытие безопасно для кожи и окружающей среды.

10 марта 2020 года корпорация Apple разрешила очищать iPhone дезинфицирующими салфетками.

25 марта сообщалось о способах дезинфекции масок от доктора медицинских наук США.

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