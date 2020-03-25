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Защита при коронавирусе. Как правильно дезинфицировать маски

Защита при коронавирусе. Как правильно дезинфицировать маски - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
25.03.2020, 13:48

Несколько способов дезинфекции защитных масок от американского доктора медицинских наук

Респираторные маски типа №95 можно использовать повторно, при условии их правильного дезинфицирования. Об этом сегодня сообщил в Telegram-канале Киевский волонтерский штаб противодействия коронавирусу со ссылкой на американского доктора Питера Цая.

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Маски №95 плотно прилегают к лицу, состоят из трех защитных слоев, не содержат аллергенов и стекловолокна, и хорошо пропускают кислород. Чтобы такие респираторы можно было использовать повторно, врач советует использовать один из способов:

Способ 1

Оставить респиратор на открытом воздухе в сухую погоду на 3-4 дня, чтобы он полностью высох. Чтобы вирус жил, ему нужна какая-то среда - если полностью высушить маску в течение трех-четырех дней, коронавирус погибнет/инактивируется. Если вы должны находиться в маске каждый день, рекомендуется купить их четыре штуки: каждый день вы будете надевать новую, а вчерашняя будет отправляться на просушку. 

При этом маски лучше не оставлять под открытым солнцем: ультрафиолет разрушает один из слоев маски - полипропилен, из-за чего она может стать неэффективной.

Способ 2

Простерилизовать респиратор в духовке, подвесив его так, чтобы он не касался металлических поверхностей. Вирус SARS-CoV-2 погибает при получасовой температуре 65°C и выше. 

Когда снимаете маску, не трогайте руками ее внутреннюю часть. После снятия респиратора обязательно вымойте руки с мылом в течение 20 секунд.

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