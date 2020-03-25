Коронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортаж

25 марта Министерство туризма Египта в рамках противодействия распространению нового коронавируса приступило к дезинфекции музеев и археологических объектов на территории страны. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба учреждения.

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В Египте сообщают, что дезинфекцию провели в соответствии с международными нормами. Использовались жидкости, утвержденные Министерством здравоохранения страны.

Была продезинфицирована вся археологическая зона в районе пирамид Гизы, ведущие к ней дороги, кассы, туалеты и места отдыха туристов.

По состояния на сейчас в Египте зафиксировано 442 случая заражения COVID-19, летальных - 21, выздоровевших - 80.

23 марта сообщалось , что Великобритания переходит на жесткий карантин из-за коронавируса.

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