Коронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортаж

25 марта Министерство туризма Египта в рамках противодействия распространению нового коронавируса приступило к дезинфекции музеев и археологических объектов на территории страны. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба учреждения.
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В Египте сообщают, что дезинфекцию провели в соответствии с международными нормами. Использовались жидкости, утвержденные Министерством здравоохранения страны.
Была продезинфицирована вся археологическая зона в районе пирамид Гизы, ведущие к ней дороги, кассы, туалеты и места отдыха туристов.
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