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25.03.2020, 16:30

Коронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортаж

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Коронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортаж
Коронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортаж
Коронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортажКоронавирус. В Египте дезинфицируют пирамиды: фоторепортаж

В Египте дезинфицируют музеи и археологические объекты в рамках борьбы с COVID-19

25 марта Министерство туризма Египта в рамках противодействия распространению нового коронавируса приступило к дезинфекции музеев и археологических объектов на территории страны. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба учреждения. 

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В Египте сообщают, что дезинфекцию провели в соответствии с международными нормами. Использовались жидкости, утвержденные Министерством здравоохранения страны.

Была продезинфицирована вся археологическая зона в районе пирамид Гизы, ведущие к ней дороги, кассы, туалеты и места отдыха туристов.

  • По состояния на сейчас в Египте зафиксировано 442 случая заражения COVID-19, летальных - 21, выздоровевших - 80.
  • 23 марта сообщалось, что Великобритания переходит на жесткий карантин из-за коронавируса. 

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Теги: Египет, пирамиды, дезинфекция, коронавирус, COVID-19
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