Коронавирус. В Индии и США выявили больше всего заболевших за сутки, Украина - на 15 месте

За все время пандемии коронавируса в мире зафиксировали более 23,5 млн заболевших. Умерли более 800 000 больных COVID-19

За прошедшие сутки по Гринвичу больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Индии (61 749 случаев), США (32 718) и Бразилии (23 085). Украина на 13-м месте по новым инфицированным (1987 - согласно данным на 03:38 24 августа), передает Worldometers.

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Всего в мире за сутки зарегистрировали 206 678 заболевших, 4248 умерших и 175 258 выздоровевших. За все время пандемии COVID-19 выявили у 23 577 908 человек: 812 194 из них скончались, 16 075 545 одолели недуг.

Динамика пандемии в странах с наибольшим числом заболевших:

1. США – 5 874 146 заболевших (+32 718 за сутки), 108 604 умерших и 18 983 выздоровевших;

2. Бразилия - 3 605 783 (+23 085), 114 722 (+495), 2 709 638 (данные не указаны);

3. Индия - 3 105 185 (+61 749), 57 692 (+846), 2 336 796 (+56 896);

4. Россия - 956 749 (+4852), 16 383 (+73), 770 639 (+3162);

5. ЮАР - 609 773 (+2728), 13 059 (+72), 506 470 (+2343).

На прошлой неделе в ВОЗ заявили, что движущей силой пандемии стали люди в возрасте 20-40 лет, многие из которых болели бессимптомно, заражая при этом других.

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Марк Сировой

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