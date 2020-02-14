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Коронавирус: в Китае пропал журналист, освещающий ход эпидемии

Коронавирус: в Китае пропал журналист, освещающий ход эпидемии - Фото
Фото: Alex Plavevski/ЕРА
14.02.2020, 11:51

Комитет по защите журналистов считает, что он тайно удерживается властями

В Китае пропал журналист Чэнь Цюши (Chen Qiushi), который освещал события из Уханя во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщил Комитет по защите журналистов.

Независимый видеожурналист Чэнь, на YouTube-канале которого 440 000 подписчиков, и в Twitter - более 250 000, приехал в Ухань из Пекина 24 января и начал рассказывать о кризисе здравоохранения в городе. В его репортажах сообщалось, что в местных больницах не хватает ресурсов, и они пытаются справиться с наплывом пациентов, нуждающихся в лечении.

6 февраля он сказал своей семье, что планирует сделать материал о временной больнице, и с тех пор его никто не видел. Посты от имени Чэня в Twitter продолжают публиковаться, автор постов назвал себя другом журналиста и заявил, что хочет сохранить анонимность. Он сказал представителям комитета, что не получал никакой информации о местонахождении Чэня с момента его исчезновения.

Комитет связался с Бюро общественной безопасности Уханя, но ответа не получил. Представители комитета считают, что Чэнь удерживается властями, требует раскрыть его местонахождение и освободить, а также обеспечить СМИ беспрепятственное освещение хода эпидемии.

  • По состоянию на утро 14 февраля новым коронавирусом Covid-2019 заразились 64 436 человек, скончались от недуга 1 383 пациента, выздоровели – 6 886. 

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