Коронавирус. Число погибших возросло, зараженных - все больше

Фото: Yuan Zheng/ЕРА

По состоянию на утро 14 февраля новым коронавирусом Covid-2019 заразились 64 436 человек, скончались от недуга 1383 пациента, выздоровели – 6886. Об этом говорится в сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса данных, которые опубликованы на сайте Gis and Data.

99% (63 854) случаев инфицирования зафиксированы на материковой части Китая. В Африке и Южной Америке не выявлено ни одного случая заражения. В прочем, как и в Украине.

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Распространение коронавируса (скриншот Gis and Data)

95% (1318) жертв вируса скончались в провинции Хубэй – эпицентре вспышки и месте, где новый коронавирус зафиксировали впервые.

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление штамма коронавируса 2019-nCoV (переименован в COVID-19), который вызывает пневмонию нового типа.

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