Коронавирус. В Колумбии лабрадор за угощения доставляет продукты людям

В колумбийском Медельине восьмилетний лабрадор Эрос "работает" курьером в мини-маркете и доставляет продукты нескольким местным жителям. Об этом сообщает AP.

"Он помогает нам придерживаться социального дистанцирования. И людям нравится, когда мы посылаем к ним собаку", - говорит владелица продуктового магазина и Эроса Мария Нативидад Ботеро. За свою "работу" Эрос получает угощения, а иногда его еще и гладят.

Лабрадор не умеет читать адреса, но он помнит имена клиентов, которые его угощали. Он научился ходить в их дома самостоятельно.

