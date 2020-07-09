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Коронавирус. В Колумбии лабрадор за угощения доставляет продукты людям

09.07.2020, 16:17
Коронавирус. В Колумбии лабрадор за угощения доставляет продукты людям - Фото
Коричневый лабрадор (Иллюстративное фото - pixabay.com)

В Колумбии лабрадор "подрабатывает" курьером, помогая людям придерживаться социального дистанцирования

В колумбийском Медельине восьмилетний лабрадор Эрос "работает" курьером в мини-маркете и доставляет продукты нескольким местным жителям. Об этом сообщает AP.

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"Он помогает нам придерживаться социального дистанцирования. И людям нравится, когда мы посылаем к ним собаку", - говорит владелица продуктового магазина и Эроса Мария Нативидад Ботеро. За свою "работу" Эрос получает угощения, а иногда его еще и гладят.

Лабрадор не умеет читать адреса, но он помнит имена клиентов, которые его угощали. Он научился ходить в их дома самостоятельно.

"Он знает имена пяти или шести наших клиентов. Поэтому я отправляю товар с квитанцией в корзине, и мои клиенты платят мне банковским переводом", - рассказала Ботеро. 

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Владислав Сердюк
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