Коронавирус. В Нидерландах подтвердили COVID-19 у собаки и трех кошек

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В Нидерландах у собаки и трех домашних кошек подтвердили заражением новым коронавирусом. Об этом сообщила местная телекомпания RTL со ссылкой на министра сельского хозяйства страны, передает Reuters.

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"Все указывает на то, что эти животные были заражены их владельцами, – сказала министр Карола Схаутен. – Поэтому, если вы больны, не обнимайте свою кошку или собаку".

Национальный институт здравоохранения Нидерландов утверждает, что риск заражения животных очень мал.

30 марта сообщалось, что в Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина.

22 апреля в Нью-Йорке у двух домашних котов подтверждено заражение коронавирусной инфекцией и симптомы COVID-19.

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