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Коронавирус. В Нидерландах подтвердили COVID-19 у собаки и трех кошек

Коронавирус. В Нидерландах подтвердили COVID-19 у собаки и трех кошек - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
15.05.2020, 18:45

В Нидерландах у собаки и трех кошек подтвердили заболевание COVID-19 – они заразились от хозяев

В Нидерландах у собаки и трех домашних кошек подтвердили заражением новым коронавирусом. Об этом сообщила местная телекомпания RTL со ссылкой на министра сельского хозяйства страны, передает Reuters.

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"Все указывает на то, что эти животные были заражены их владельцами, – сказала министр Карола Схаутен. – Поэтому, если вы больны, не обнимайте свою кошку или собаку".

Национальный институт здравоохранения Нидерландов утверждает, что риск заражения животных очень мал.

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Наталия Медведева
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