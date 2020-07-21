Коронавирус. В мире снижается суточная заболеваемость – последние данные

За все время пандемии коронавируса больше всего заболевших COVID-19 выявили в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР

За прошедшие сутки по Гринвичу в мире зафиксировали 205 348 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, днем ранее было 222 669 случаев. Об этом говорится в данных пандемии на Worldometers.

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За этот же период болезнь унесла жизни 4046 пациентов (4355 днем ранее). Выздоровели 171 684 человек (123 632).

За все время пандемии в мире выявили 14 845 684 заболевших, 612 842 умерших и 8 901 621 выздоровевшего.

Динамика эпидемии COVID-19 в странах с наибольшим числом заражений:

1. США – 3 961 429 заболевших (+62 879), 143 834 умерших (+545), 1 849 889 выздоровевших (+47 912);

2. Бразилия – 2 121 645 (+21 749), 80 251 (+718), 1 40 902 (+37 973);

3. Индия – 1 154 917 (+36 810), 28 099 (+596), 742 702 (+24 303);

4. Россия – 777 486 (+5940), 12 427 (+85), 553 602 (+3258);

5. ЮАР – 373 628 (+9300), 5173 (+140), 194 865 (+3806).

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Марк Сировой

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