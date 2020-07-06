Коронавирус. В мире снизилось число заболевших за сутки – динамика пандемии

За время пандемии коронавируса выявили 11,5 млн заразившихся. Индия обошла Россию по числу зафиксированных заболевших COVID-19

За прошедшие сутки по общемировому времени GMT коронавирусную болезнь COVID-19 выявили у 175 499 человек. Это на 14 188 случаев меньше, чем было днем ранее, передает Worldometers.

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За сутки также выявлено 97 176 выздоровевших (днем ранее - 141 408) и умерших 3572 (4492) среди больных COVID-19.

Всего за время пандемии зафиксировали 11 550 542 случаев заражения, умерли 536 445 больных COVID-19, выздоровели 6 531 107 человек.

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Динамика эпидемии в странах с наибольшим числом выявленных заболевших:

1. США – 2 982 928 (+44 530 за сутки), 1 289 564 выздоровевших (+29 159), 132 569 умерших (+251);

2. Бразилия – 1 604 928 (+26 209), 978 615 (данные не указаны), 64 900 (+535);

3. Индия – 697 836 (+29 932), 424 891 (+15 829), 19 700 (+421);

4. Россия – 681 251 (+6736), 450 750 (+3871), 10 161 (+134);

5. Перу – 302 718 (+3638), 193 957 (+4336), 10 589 (+177).

3 июля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что почти треть образцов коронавируса имеют мутацию, которая делает патоген более заразным.

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График - Worldometers

Марк Сировой

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