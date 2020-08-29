Коронавирус. В мире увеличилось число заболевших за сутки - данные по странам

За время эпидемии коронавируса в мире зафиксировали 28,9 млн заразившихся. Больше всего больных COVID-19 выявили в США, Бразилии, Индии, России и Перу

За прошедшие сутки по Гринвичу больше всего заболевших коронавирусом выявили в Индии - 76 665 случаев. В популярной среди украинцев в период отпусков Турции - 1517 новых больных COVID-19, Египте - 223, передает Worldometers.

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Всего в мире за сутки зафиксировали 284 697 инфицированных (днем ранее - 274 290), выздоровели 204 030 человек (218 342), умерли — 5710 (6053). За все время эпидемии зарегистрировали 24 899 542 заболевших, 17 290 400 выздоровевших и 840 676 умерших.

Динамика эпидемии по странам:

1. США — 6 096 235 заразившихся (+49 601 за сутки), 3 375 838 выздоровевших (+27 9898) и умерших;

2. Бразилия — 3 812 605 (+48 112), 2 976 796 (+29 546), 119 594 (+868)

3. Индия — 3 461 240 (+76 665), 2 647 538 (+64 475), 62 713 (+1019)

4. Россия — 980 405 (+4829), 798 466 (+5905), 16 914 (+110)

5. Перу — 629 961 (+7964), 438 017 (+8355), 28 471 (+194).

<...>

18. Турция - 265 515 (+1517), 241 809 (+1017), 6245 (+36);

<...>

31. Египет - 89 285 (+223), 70 419 (+807), 5362 (+20).

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Марк Сировой

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