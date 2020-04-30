Коронавирус. В мире выздоровели более миллиона человек: ситуация по странам

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Сегодня, 30 апреля, в мире зафиксировано более миллиона выздоровевших от COVID-19. Соответствующие данные опубликованы на сайте Worldometers.

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По состоянию на 16:45 (по киевскому времени) победили коронавирус 1 016 419 человек при общем количестве 3 244 595 зарегистрированных заболевших – то есть почти треть.

Больше всего людей выздоровело в США – 147 473 человек, при 1 064 836 заболевших.

137 984 пациентов выздоровели в Испании, где в целом заразились 239 639 человек.

На третьем месте по количеству выздоровевших Германия – здесь успешно справились с инфекцией 123 500 человек, при 161 552 зафиксированных случаях заболевания. То есть фактически, по соотношению количества заболевших и выздоровевших лидирует Германия.

По состоянию на 09:00 30 апреля в Украине зафиксированы 10406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели. За минувшие сутки – 540 новых случаев.

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