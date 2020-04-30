COVID-19. ВОЗ и Оксфорд проводят крупнейшие испытания лекарств на 8000 пациентах

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В примерно 170 больницах Великобритании под эгидой ВОЗ и Университета Оксфорда начались два крупнейших в мире клинических испытания лекарств против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом пишет BBC News Русская служба.

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К программе испытаний Оксфордского университета под названием RECOVERY привлекли около 7000 пациентов. Медики и ученые проверяют, могут ли пять уже существующих лекарств остановить воспроизведение коронавируса в организме и не допустить цитокинового шторма.

В частности, используют комбинированный препарат для лечения СПИДа, и антималярийное средство. Испытания планируют расширить и на другие страны мира.

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"Чем больше пациентов мы сможем привлечь к этим испытаниям, тем быстрее мы добьемся результата. Мы уже побили многие рекорды в том, что касается масштабов этого испытания, это просто невероятно!" - сообщил руководитель исследования профессор Питер Хорби.

ВОЗ о старте своей программы объявила в среду и набрала уже около 1200 добровольцев.

"Участие в этих испытаниях едва ли поможет мне. Но, быть может, это исследование поможет кому-то еще, ведь без науки нам сегодня не обойтись", - говорит 60-летний Джефф Пайк, у которого выявили заражение коронавирусом и повторно диагностировали рак.

Вчера главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил , что кспериментальный антивирусный препарат ремдесивир "будет стандартом в лечении COVID-19".

Вакцину от коронавируса уже сделали и тестируют : кто и когда сможет ее получить.

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