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Коронавирус. В Неаполе протест против ужесточения карантина перерос в бои с полицией

24.10.2020, 15:10
Коронавирус. В Неаполе протест против ужесточения карантина перерос в бои с полицией - Фото
Протесты в Неаполе против коронавирусного карантина (Фото - ЕРА - Stringer)

В Неаполе протестующие столкнулись с полицией. Правоохранители говорят, что "дискомфорт не оправдывает насилие", хотя они и понимают людей

Ночью в итальянском Неаполе протест против ужесточения коронавирусного карантина перерос в столкновения с полицией. Об этом сообщает BBC.

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Люди бросали в полицейских дымовые шашки, бутылки и пиротехнику, правоохранители ответили слезоточивым газом. Участники акции жгли мусорные баки. Протестующие возмущены введением в городе ночного комендантского часа.

В полиции заявляют, что никакой "дискомфорт, который чисто по-человечески понятен", не может оправдать произошедшее насилие. Глава региона Винченцо де Лука призывает людей уйти на самоизоляцию, чтобы избежать повторения ситуации, которая была весной в Италии. 

Владислав Сердюк
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