Коронавирус. В Неаполе протест против ужесточения карантина перерос в бои с полицией

В Неаполе протестующие столкнулись с полицией. Правоохранители говорят, что "дискомфорт не оправдывает насилие", хотя они и понимают людей

Ночью в итальянском Неаполе протест против ужесточения коронавирусного карантина перерос в столкновения с полицией. Об этом сообщает BBC.

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Люди бросали в полицейских дымовые шашки, бутылки и пиротехнику, правоохранители ответили слезоточивым газом. Участники акции жгли мусорные баки. Протестующие возмущены введением в городе ночного комендантского часа.

В полиции заявляют, что никакой "дискомфорт, который чисто по-человечески понятен", не может оправдать произошедшее насилие. Глава региона Винченцо де Лука призывает людей уйти на самоизоляцию, чтобы избежать повторения ситуации, которая была весной в Италии.

Весной Италия сильно пострадала от эпидемии COVID-19. Теперь там снова фиксируют высокую суточную заболеваемость коронавирусом.

Владислав Сердюк

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