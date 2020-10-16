В Италии – рекорд по заболевшим за день с начала пандемии коронавируса
Во второй половине июля в Италии госпитализировали около 40 человек в день, за прошедшие сутки – 638
За последние 24 часа в Италии зарегистрировано 10010 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким ежедневным показателем с начала вспышки в стране. Предыдущий рекорд — 8804 заболевших. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав Италии.
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Умерли от коронавируса за сутки 55 человек. Это намного меньше, чем в разгар пандемии в марте и апреле, когда был зафиксирован дневной пик – более 900 смертей.
Число больных коронавирусом в отделениях интенсивной терапии продолжает расти, достигнув 638 в пятницу. Во второй половине июля в Италии госпитализировали около 40 человек в день.
Италия была первой страной в Европе, которую поразил COVID-19. Она занимает второе место по количеству погибших на континенте после Великобритании: с момента вспышки вспышки в феврале в стране погибло 36 427 человек.
Во вторник итальянское правительство ввело новые ограничения на собрания, посещение ресторанов, спортивных и школьных мероприятий. Однако некоторые эксперты заявили, что меры слишком слабые, поэтому ряд местных лидеров объявили о более агрессивных действиях в своих регионах.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте исключил возможность повторного введения национального локдауна. Министры могут встретиться в выходные, чтобы обсудить ужесточение текущих ограничений.
- 15 октября в Украине выявили 5992 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 5062). Это рекордный показатель за время эпидемии в стране.
- С понедельника, 19 октября, в Украине начнет действовать новое деление на эпидемиологические зоны. В красную зону попал ряд районов Луганской области.
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