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В Италии – рекорд по заболевшим за день с начала пандемии коронавируса

16.10.2020, 19:53
В Италии – рекорд по заболевшим за день с начала пандемии коронавируса - Фото
Фото: EPA

Во второй половине июля в Италии госпитализировали около 40 человек в день, за прошедшие сутки – 638

За последние 24 часа в Италии зарегистрировано 10010 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким ежедневным показателем с начала вспышки в стране. Предыдущий рекорд — 8804 заболевших. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав Италии.

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Умерли от коронавируса за сутки 55 человек. Это намного меньше, чем в разгар пандемии в марте и апреле, когда был зафиксирован дневной пик – более 900 смертей.

Число больных коронавирусом в отделениях интенсивной терапии продолжает расти, достигнув 638 в пятницу. Во второй половине июля в Италии госпитализировали около 40 человек в день.

Италия была первой страной в Европе, которую поразил COVID-19. Она занимает второе место по количеству погибших на континенте после Великобритании: с момента вспышки вспышки в феврале в стране погибло 36 427 человек.

Во вторник итальянское правительство ввело новые ограничения на собрания, посещение ресторанов, спортивных и школьных мероприятий. Однако некоторые эксперты заявили, что меры слишком слабые, поэтому ряд местных лидеров объявили о более агрессивных действиях в своих регионах.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте исключил возможность повторного введения национального локдауна. Министры могут встретиться в выходные, чтобы обсудить ужесточение текущих ограничений.

Вадим Ребрина
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