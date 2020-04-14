Коронавирус. В России число заболевших за сутки приблизилось к 3000

Пустая Тверская улица в Москве (Фото - Юрий Кочетков, EPA)

В России за сутки подтвердилось наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 с начала эпидемии - 2774. Об этом сообщает российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Всего в России на данный момент выявлено 21 102 заболевших, за последние сутки их количество выросло на 2774. Официально подтверждено 170 летальных случаев инфекции, за последние сутки - 22. Выздоровело 1694 человека.

Более половины заболевших - в Москве, там подтверждено 13 002 случая инфекции, умерло 95 человек.

Россия включает в свою статистику данные по оккупированному Крыму, там 32 заболевших и 12 выздоровевших, о летальных случаях не сообщается.

Также российское издание Коммерсант сообщило о минимум трех случаях заражения коронавирусом в армии РФ, которая не отказалась от весеннего призыва.

11 апреля Беларусь отказалась закупать российские тесты на коронавирус, врачи заявили, что они ненадежные.

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