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Коронавирус. Беларусь отказалась закупать российские тесты

Коронавирус. Беларусь отказалась закупать российские тесты - Фото
Владимир Макей (фото - facebook/belarusmfa)
11.04.2020, 08:55

Глава МИД Беларуси Владимир Макей подчеркнул, что стране российские тесты сейчас не нужны

Беларусь отказалась закупать в России 30 000 тестов для диагностирования коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в интервью TUT.BY заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

"У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению еще 30 000 тестов, но эти переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 000 тестов мы получили из других стран", - отметил Макей.

По его словам, главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сказал, что "российские тесты ненадежные, они дают вероятность обнаружения коронавируса порядка 60%".

По последним данным, в Беларуси заболели 1981 человек, выздоровели 169, умерли 19.

  • 31 марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна сейчас находится на пике распространения заболеваемости коронавирусом.

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Арина Толина
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Россия беларусь владимир макей тесты коронавирус COVID-19
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