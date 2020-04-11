Коронавирус. Беларусь отказалась закупать российские тесты

Владимир Макей (фото - facebook/belarusmfa)

Беларусь отказалась закупать в России 30 000 тестов для диагностирования коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в интервью TUT.BY заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.



"У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению еще 30 000 тестов, но эти переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 000 тестов мы получили из других стран", - отметил Макей.

По его словам, главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сказал, что "российские тесты ненадежные, они дают вероятность обнаружения коронавируса порядка 60%".

По последним данным, в Беларуси заболели 1981 человек, выздоровели 169, умерли 19.

31 марта п резидент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна сейчас находится на пике распространения заболеваемости коронавирусом.

Смотрите видео: Лукашенко знает, как "защититься от вируса": водка, сауна и трактор