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Путин неделю назад пожимал руку врачу, который заболел COVID-19

Путин неделю назад пожимал руку врачу, который заболел COVID-19 - Фото
Владимир Путин и Денис Проценко (Фото - kremlin.ru)
31.03.2020, 17:11

Главврач московской инфекционной больницы неделю назад проводил экскурсию для президента РФ Владимира Путина, сейчас у него обнаружен коронавирус

Главный врач больницы в Москве заболел коронавирусной инфекцией, неделю назад он жал руку президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщают российские СМИ.

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Денис Проценко, главврач московской инфекционной больницы №40 в Коммунарке, где находятся заболевшие COVID-19, подтвердил в Facebook, что получил положительный тест на коронавирус. По его словам, он чувствует себя хорошо, изолировался в кабинете и работает дистанционно.

Неделю назад в Коммунарку приезжал Путин, Проценко провел ему экскурсию по больнице, а при встрече пожал руку.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил СМИ, что президент РФ регулярно тестируется на коронавирус и "все нормально".

  • Ученые в Гонконге установили, что заболевшие корнавирусом наиболее заразны в первую неделю после появления симптомов.
  • На данный момент в России зафиксировано 2337 случаев заболевания коронавирусом, 17 человек умерли, 121 выздоровел.

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Денис Юдин
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