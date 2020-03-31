Путин неделю назад пожимал руку врачу, который заболел COVID-19

Главный врач больницы в Москве заболел коронавирусной инфекцией, неделю назад он жал руку президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщают российские СМИ.
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Денис Проценко, главврач московской инфекционной больницы №40 в Коммунарке, где находятся заболевшие COVID-19, подтвердил в Facebook, что получил положительный тест на коронавирус. По его словам, он чувствует себя хорошо, изолировался в кабинете и работает дистанционно.
Неделю назад в Коммунарку приезжал Путин, Проценко провел ему экскурсию по больнице, а при встрече пожал руку.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил СМИ, что президент РФ регулярно тестируется на коронавирус и "все нормально".
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