Коронавирус. В США за день зафиксировали три антирекорда, связанных с COVID-19

В США зарегистрировали три антирекорда, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает CNN.

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Количество новых случаев заражений в сутки составило 203 737 – больше всего за время эпидемии, а число смертей достигло 2804, что превысило предыдущий дневной максимум в 2603 человека, установленный 15 апреля.

Третий антирекорд – количество госпитализаций пациентов с COVID-19. За минувшие сутки в больницы попали 100 226 пациентов.

"Через неделю мы будем говорить о 3000 смертельных случаях в день", – сказал CNN доктор Джонатан Райнер, кардиолог и профессор медицины в Университете Джорджа Вашингтона.

Директора CDC доктор Роберт Редфилд предположил, что зимние месяцы станут самым трудным временем в истории здравоохранения США.

В Американской ассоциации скорой помощи констатировали, что система вызова службы экстренной помощи 911 находится на пределе возможностей.

"Без дополнительной помощи она, вероятно, не выдержит, когда мы вступим в третью волну распространения вируса на Среднем Западе и Западе", – заявили в ассоциации.

Сегодня, 3 декабря, власти США заявили о намерении до конца зимы вакцинировать от SARS-CoV-2 примерно 100 млн граждан (40% взрослого населения страны).

Наталия Медведева

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