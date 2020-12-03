Коронавирус. В США за день зафиксировали три антирекорда, связанных с COVID-19
В США зарегистрировали три антирекорда, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает CNN.
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Количество новых случаев заражений в сутки составило 203 737 – больше всего за время эпидемии, а число смертей достигло 2804, что превысило предыдущий дневной максимум в 2603 человека, установленный 15 апреля.
Третий антирекорд – количество госпитализаций пациентов с COVID-19. За минувшие сутки в больницы попали 100 226 пациентов.
"Через неделю мы будем говорить о 3000 смертельных случаях в день", – сказал CNN доктор Джонатан Райнер, кардиолог и профессор медицины в Университете Джорджа Вашингтона.
Директора CDC доктор Роберт Редфилд предположил, что зимние месяцы станут самым трудным временем в истории здравоохранения США.
В Американской ассоциации скорой помощи констатировали, что система вызова службы экстренной помощи 911 находится на пределе возможностей.
"Без дополнительной помощи она, вероятно, не выдержит, когда мы вступим в третью волну распространения вируса на Среднем Западе и Западе", – заявили в ассоциации.
- Сегодня, 3 декабря, власти США заявили о намерении до конца зимы вакцинировать от SARS-CoV-2 примерно 100 млн граждан (40% взрослого населения страны).
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