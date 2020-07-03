Коронавирус. В Японии построят лаборатории у аэропортов и сократят время теста

Японские власти для возобновления туризма построят возле аэропортов лаборатории для быстрого ПЦР-тестирования приезжающих в страну

Япония планирует создать новые центры тестирования коронавируса вблизи трех крупных аэропортов в Токио и Осаке, а также в центральных районах этих городов, поскольку страна готовится ослабить ограничения на поездки. Об этом сообщает Japan Times со ссылкой на представителя правительства.

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По словам чиновника, объекты, предназначенные главным образом для проверки людей, въезжающих в страну из-за рубежа, должны быть построены недалеко от аэропортов – Ханеда и Нарита возле Токио и Кансай в префектуре Осака – уже этим летом.

Возможно, эти же лаборатории будут использовать для выезжающих в другие страны граждан Японии, если им потребуется справка об отсутствии COVID-19.

Отмечается, что сейчас карантинные станции в аэропортах проводят около 1000 тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР) в день, а результаты подтверждаются примерно через один или два дня.

Ожидается, что новые лаборатории позволят увеличить число ПЦР-тестов до более чем 4000 в день. При этом органы здравоохранения надеются сократить время тестирования до нескольких часов, благодаря использованию новых методов.

По оценкам правительства, в мае в Японию прибыло всего 1700 иностранных путешественников, что является наименьшим показателем в истории и на 99,9% меньше, чем в этом же месяце годом ранее.

По данным Worldmeter, в Японии зафиксировано 18 874 случая заражения COVID-19, 975 человек умерли, 16 772 выздоровели.

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Наталия Медведева

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