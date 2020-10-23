Коронавирус. Во Франции новый рекорд: выявлены более 40 000 заболевших за сутки

Рост зафиксированных случаев COVID-19 связывают с широким тестированием на коронавирус

Во Франции за сутки выявлены рекордные с начала эпидемии 41 622 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает BFMTV.

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Рост зафиксированных случаев COVID-19 связывают с широким тестированием на коронавирус.

С начала эпидемии во Франции зафиксированы 999 043 заболевших коронавирусной инфекцией, 34 210 человек умерли от болезни.

Количество положительных тестов среди всех проведенных составляет 14,3%.

Предыдущий рекорд заболеваемости во Франции был зафиксирован 17 октября – 32 427 новых случаев.

14 октября стало известно, что в Париже и ряде крупных городов Франции из-за эпидемии коронавируса вводят комендантский час.

15 октября полиция Франции обыскала дома министра здравоохранения и ряда высокопоставленных чиновников в рамках расследования реакции правительства на эпидемию.

Денис Юдин

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