Коронавирус. Во Франции новый рекорд: выявлены более 40 000 заболевших за сутки
23.10.2020, 11:22
Фото: pixabay.com
Рост зафиксированных случаев COVID-19 связывают с широким тестированием на коронавирус
Во Франции за сутки выявлены рекордные с начала эпидемии 41 622 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает BFMTV.
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Рост зафиксированных случаев COVID-19 связывают с широким тестированием на коронавирус.
С начала эпидемии во Франции зафиксированы 999 043 заболевших коронавирусной инфекцией, 34 210 человек умерли от болезни.
Количество положительных тестов среди всех проведенных составляет 14,3%.
Предыдущий рекорд заболеваемости во Франции был зафиксирован 17 октября – 32 427 новых случаев.
- 14 октября стало известно, что в Париже и ряде крупных городов Франции из-за эпидемии коронавируса вводят комендантский час.
- 15 октября полиция Франции обыскала дома министра здравоохранения и ряда высокопоставленных чиновников в рамках расследования реакции правительства на эпидемию.
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