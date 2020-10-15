Коронавирус. Во Франции полиция обыскала дом министра здравоохранения

Оливье Веран, премьер Франции Жан Кастекс и другие чиновники стали фигурантами расследования реакции правительства на эпидемию коронавируса

Французская полиция провела обыски в доме министра здравоохранения Оливье Верана, директора агентства здравоохранения Жерома Саломона и ряда других высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает BBC.

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Обыски прошли после того, как в июле суд начал расследование действий правительства по борьбе с эпидемией коронавируса. Правительство критикуют за нехватку оборудования и задержку в реагировании.

Под следствием также находятся премьер-министр Франции Жан Кастекс, его предшественник Эдуар Филипп и предшественник Верана Аньез Бузин.

Расследование началось после обращения врачей и родственников умерших от коронавируса, которые считают, что правительство проявило преступную халатность в реакции на эпидемию.

С 5 октября 2020 года в Париже была объявлена максимальная коронавирусная тревога из-за роста заболеваемости.

10 октября во Франции был зафиксирован суточный рекорд заболеваемости коронавирусом – 26 896 новых случаев. За прошедшие сутки – 22 591 новый заболевший.

В ночь с 16 на 17 октября в Париже и ряде городов Франции будет введен комендантский час с 21:00 до 6:00.

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Денис Юдин

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