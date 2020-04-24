Коронавирус. ВОЗ представила план борьбы с распространением COVID-19

Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Salvatore Di Nolfi/ЕРА)

Сегодня, 24 апреля, Всемирная организация здравоохранения заявила, что все новые вакцины, средства диагностики и лечения против коронавируса должны быть в равной степени доступны всем во всем мире, поскольку на их наличии основан план по ускорению работы по борьбе с COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что эта болезнь – общая угроза, которую можно победить только общими усилиями.

"Опыт подсказывает нам, что даже когда инструменты доступны, они не одинаково доступны для всех. Мы не можем допустить, чтобы это произошло", - сказал Тедрос на виртуальной конференции.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью глобальных усилий по объявлению взносов в начале мая будет мобилизация 7,5 млрд евро ($8,10 млрд) для активизации работы по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

"Было бы необъяснимо и непростительно, если эта вакцина будет доступна только в той стране, в которой она была изобретена, или в которую инвестировала крупная компания. С того момента, как мы выиграем эту битву, мы должны сделать вакцину доступной для всех групп населения как можно скорее и повсюду", – сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

США решили не присоединяться к этой инициативе ВОЗ.

Ранее сегодня сообщалось, что в мире ведется разработка около 100 вакцин против коронавируса, и необходимо определить ту, которая получит основное финансирование.