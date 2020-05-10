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Коронавирус. За последние сутки в мире им заразились менее 100 000 человек

Коронавирус. За последние сутки в мире им заразились менее 100 000 человек - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
10.05.2020, 07:40

С момента начала пандемии количество заболевших составило 4 101 772 случая

По состоянию на 7:00 (по киевскому времени) 10 мая в мире заболели коронавирусной болезнью 4 101 772 человека (вчерашним утром эта цифра составляла 4 013 896), выздоровел 1 441 791, умерли 280 443. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

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Как показывает статистика, в мире за последние сутки выздоровело больше людей, чем умерло: всего за последние 24 часа выздоровели 56 379 больных COVID-19, умерли - 4 208.

Самое большое количество новых случаев заболевания за эти сутки было зафиксировано в Мексике - 1938. В этой же стране стал самым большим и показатель смертности - за прошедшие сутки от коронавируса там умерли 193 человека.

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Дарья Мостовая
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