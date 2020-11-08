Коронавирус. За сутки больше всего заболевших выявили в США, Украина – на 10-м месте

Украина занимает 20 место по выявленному числу заболевших COVID-19 за все время пандемии коронавируса

За сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили в США (124 232), Украина (10 746) занимает 10-е место в мировом рейтинге суточной заболеваемости COVID-19. Об этом говорится в сводке на Worldometers.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

США возглавляют рейтинг по выявленным заболевшим за сутки. За ними – Франция (86 852), Индия (46 318), Италия (39 811) и Польша (27 875).

США также находится на первом месте по числу выявленных заразившихся за все время пандемии (10 182 818). Далее – Индия (8 507 203), Бразилия (5 653 561), Россия (1 753 836) и Франция (1 748 705). Украина в этом антирейтинге занимает 20 место (450 934).

Всего в мире зафиксировали 50 247 297 заболевших (598 002 за сутки), 1 255 628 умерших (7436) и 35 541 274 выздоровевших.

С 9 ноября в Украине вступят в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В красную зону, где наибольший риск распространения COVID-19, включены 12 областных центров.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.