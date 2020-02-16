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Коронавирус. За сутки количество зараженных увеличилось на 2 000

Коронавирус. За сутки количество зараженных увеличилось на 2 000 - Фото
Фото: Made Nagi/EPA
16.02.2020, 08:16

В Украине вирус по-прежнему не зафиксирован

По состоянию на утро 16 февраля новым коронавирусом COVID-2019 заразились 69 256 человек, что на 2 168 человек больше, чем 15 февраля, умерли от болезни 1 669 пациентов, выздоровели –9 645Об этом говорится в сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса данных, которые опубликованы на сайте Gis and Data.

99% (68 500) случаев инфицирования зафиксированы на материковой части Китая. В Южной Америке не выявлено ни одного случая заражения, как и в Украине.

95% (1 596) жертв вируса скончались в провинции Хубэй – эпицентре вспышки и месте, где новый коронавирус зафиксировали впервые.

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