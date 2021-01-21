Коронавирус. Знаменитые лондонские автобусы переоборудуют в кареты скорой помощи

Британская национальная служба здравоохранения решила переоборудовать несколько легендарных лондонских автобусов в автомобили скорой помощи, чтобы оперативнее доставлять пациентов с коронавирусом в госпитали, сообщает The Guardian.

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Для перевозки больных в автобусах уберут сиденья, чтобы больных можно было перевозить лежа в комфортных условиях. Сопровождать пациентов будут как врачи с медсестрами, так и волонтеры.

Дополнительно автобусы укомплектуют специальным медицинским оборудованием, в том числе баллонами с кислородом, а всех водителей предварительно привьют от COVID-19.

В октябре 2020 года национальный стадион в Варшаве начали переоборудовать в госпиталь для больных коронавирусом.

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Дарья Мостовая

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