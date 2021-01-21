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Коронавирус. Знаменитые лондонские автобусы переоборудуют в кареты скорой помощи

21.01.2021, 12:57
Коронавирус. Знаменитые лондонские автобусы переоборудуют в кареты скорой помощи - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Британская национальная служба здравоохранения решила переоборудовать несколько легендарных лондонских автобусов в автомобили скорой помощи, чтобы оперативнее доставлять пациентов с коронавирусом в госпитали, сообщает The Guardian.

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Для перевозки больных в автобусах уберут сиденья, чтобы больных можно было перевозить лежа в комфортных условиях. Сопровождать пациентов будут как врачи с медсестрами, так и волонтеры.

Дополнительно автобусы укомплектуют специальным медицинским оборудованием, в том числе баллонами с кислородом, а всех водителей предварительно привьют от COVID-19.

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Дарья Мостовая
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