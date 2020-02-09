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Коронавирусу дали временное официальное название

Коронавирусу дали временное официальное название - Фото
Новый коронавирус (Фото с сайта Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний)
09.02.2020, 12:09

Жители Уханя обижаются, что новый вирус ассоциируется с их городом

Национальная комиссия по здравоохранению Китая дала официальное название новому коронавирусу, обнаруженному в Ухане. об этом пишет CNN.

Отмечается, что в течение нескольких недель быстро распространяющийся вирус был известен только по названию города, в котором он возник, и это расстраивает местных жителей Уханя и стигматизирует город и его обитателей.

Вирус будет временно называться Novel Coronavirus Pneumonia, NCP (новая коронавирусная пневмония). Когда будет назначено официальное окончательное название - не сообщается.

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