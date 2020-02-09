Коронавирусу дали временное официальное название

Новый коронавирус (Фото с сайта Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний)

Национальная комиссия по здравоохранению Китая дала официальное название новому коронавирусу, обнаруженному в Ухане. об этом пишет CNN.

Отмечается, что в течение нескольких недель быстро распространяющийся вирус был известен только по названию города, в котором он возник, и это расстраивает местных жителей Уханя и стигматизирует город и его обитателей.

Вирус будет временно называться Novel Coronavirus Pneumonia, NCP (новая коронавирусная пневмония). Когда будет назначено официальное окончательное название - не сообщается.

По состоянию на 00:00 8 февраля число подтвержденных случаев заболеваний пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, во внутренних районах Китая достигло 37 198 человек, 811 человек умерли

Читайте также: В Китае заявили, что нашли лекарства, останавливающие коронавирус