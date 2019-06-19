Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.06.2019, 15:59

Кортеж Кейт Мидлтон и принца Уильяма сбил женщину: она в больнице

Кортеж Кейт Мидлтон и принца Уильяма сбил женщину: она в больнице - Фото
Фото: ЕРА

Трехколесный мотоцикл в начале колонны, которым управлял полицейский, наехал на человека

В Великобритании полицейский на мотоцикле из кортежа герцога и герцогини Кембриджских наехал на женщину 83 лет. Она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает ВВС.

Инцидент случился еще 17 июня, однако известно о нем стало только сейчас.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ехали из Лондона в Виндзор на службу в часовне Святого Георгия, посвященную ордену Подвязки.

Трехколесный мотоцикл в начале колонны, которым управлял полицейский, наехал на человека.

В Кенсингтонском дворце заявили, что королевская пара "глубоко обеспокоена и опечалена".

По словам пресс-службы дворца, женщину, которую называют Ирен, доставили в больницу в критическом состоянии после ДТП на Верхней Ричмонд-роуд в Ричмонде, на юго-западе Лондона.

Сейчас она в тяжелом, но стабильном состоянии в больнице.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, Великобритания, кейт миддлтон, принц уильям
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 