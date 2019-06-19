Кортеж Кейт Мидлтон и принца Уильяма сбил женщину: она в больнице

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В Великобритании полицейский на мотоцикле из кортежа герцога и герцогини Кембриджских наехал на женщину 83 лет. Она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает ВВС.

Инцидент случился еще 17 июня, однако известно о нем стало только сейчас.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ехали из Лондона в Виндзор на службу в часовне Святого Георгия, посвященную ордену Подвязки.

Трехколесный мотоцикл в начале колонны, которым управлял полицейский, наехал на человека.

В Кенсингтонском дворце заявили, что королевская пара "глубоко обеспокоена и опечалена".

По словам пресс-службы дворца, женщину, которую называют Ирен, доставили в больницу в критическом состоянии после ДТП на Верхней Ричмонд-роуд в Ричмонде, на юго-западе Лондона.

Сейчас она в тяжелом, но стабильном состоянии в больнице.