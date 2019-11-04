Космическая выдержка: 12 бутылок вина отправятся на МКС

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Дюжина бутылок французского вина отправится на Международную космическую станцию в рамках эксперимента по изучению старения вина в космосе, сообщает Quartz.

Эксперимент проводит кампания Space Cargo Unlimited, которая занимается биологическими исследованиями в условиях микрогравитации.

Стеклянные бутылки с вином проведут на орбите год. Ученые предполагают, что условия микрогравитации и повышенной радиации (из-за отсутствия атмосферы) могут положительно повлиять на бактерии, которые ответственны за процесс "выдержки" вина.

В 2011 году компания Nanoracks отправляла в космос флаконы с шотландским виски. После двух лет, проведенных на МКС, виски на цвет и вкус был как после пятилетней выдержки, сообщил исполнительный директор компании Джеффри Манбер.

В октябре в космосе удалось "вырастить" мясо: видео.

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