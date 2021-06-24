Космонавтам на МКС предложили решить вопрос с грязной одеждой, разработав спецпорошок

Ученые озаботились вопросом, как помочь космонавтам на Международной космической станции решить вопрос с грязной одеждой. Раньше одежду по мере ее загрязнения просто выкидывали, теперь же ее будут стирать специальным порошком, передает CNBC.

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Специалисты компании Procter&Gamble вместе с сотрудниками NASA создали специальный порошок: он способен стирать вещи без воды, а после – самостоятельно разлагаться. Следующим шагом должна стать разработка целой линейки моющих и чистящих средств, которые можно будет использовать в космосе, включая влажные салфетки.

Предполагается, что подобные средства будут использованы не только на МКС, но и во время будущих экспедиций на Марс и Луну. Первые практические испытания спецпорошка космонавтами состоятся в следующем году.

В январе 2021 года на Землю с МКС вернулись 12 бутылок французского вина – они год выдерживались в космосе.

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Дарья Мостовая

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