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04.07.2019, 22:58

Косово и Албания договорились о совместных посольствах

Косово и Албания договорились о совместных посольствах - Фото
Фото: Behgjet Pacolli

Также страны подписали соглашение о совместной внешней политике

Косово и Албания подписали соглашение о совместной внешней политике и объединении своих дипломатических миссий за рубежом. Об этом сообщает Balcan Insight.

"Косово и Албания подписали соглашение об объединении и координации своей внешней политики, предусматривающий совместные дипломатические представительства", - говорится в сообщении.

Два государства согласились тесно координировать внешнюю политику, создавать совместные дипломатические миссии, обмениваться кадрами и опытом для реализации собственных национальных интересов.

Ранее сегодня сообщалось, что власти Косово закрыли въезд для всех сербских чиновников. По словам спикера МИД Косово, такое решение было принято из-за угроз со стороны Сербии, распространения пропаганды и фейковых новостей, а так же попыток руководства Сербрии спровоцировать гуманитарный кризис в северных регионах Косово. Он добавил, что сербское население Косово было вынуждено закрыть свои предприятия именно по политическим причинам.

В конце мая президент Сербии Александар Вучич обратился к парламенту, заявив об утрате контроля над Косово

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Теги: косово, Албания
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