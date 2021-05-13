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Кремль ответил Евросоюзу об "интеграции Донбасса": Не планируем никого поглощать

13.05.2021, 14:34
Кремль ответил Евросоюзу об
Дмитрий Песков (фото - EPA)

Вчера, 12 мая, в ЕС заявили, что Россия намеревается постепенно "интегрировать" оккупированную часть Донбасса. В Кремле опровергли это заявление, отметив, что таких планов у них нет. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

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"Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась", – заявил Песков.

Он подчеркнул, что "РФ занимает последовательную позицию по защите интересов русскоязычного населения" на Донбассе и что вопроса присоединения этих территорий к России на повестке дня в Кремле нет.

  • 12 мая 2021 года ЕС обнародовал документы, в которых говорится, что действия РФ по организации на Донбассе незаконных выборов и раздача паспортов местным жителям направлены на "фактическую интеграцию" оккупированных территорий в Россию.

Читайте также: Песков назвал Украину частью "русского мира" – Кулеба ответил и рассказал об "украинском"

Дарья Мостовая
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