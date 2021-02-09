Песков назвал Украину частью "русского мира" – Кулеба ответил и рассказал об "украинском"
"Украинский мир" - это многообразие и свобода быть собой, в отличие от "русского мира", в котором нет никого, кроме русских". Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя вчерашнее заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что якобы "Украина относится к "русскому миру".
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"Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет", – сказал Кулеба.
Он считает, что преимущество "украинского мира" заключается в том, что его защищают, как украиноязычные, так и русскоязычные, а также все остальные украинцы.
Ранее секретарь Путина заявил, что отрицание культурных и исторических связей, а также общих корней Украины и России – "большая глупость".
- 9 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Россия блокирует мир на Донбассе. До этого он отмечал, что у Украины нет никаких иллюзий о настоящих намерениях России.
- 16 декабря Кулеба отмечал, что без обсуждения стратегии отношений с Россией не будет ни безопасности, ни процветания, однако украинское общество и политикум не готовы к спокойному разговору об РФ.
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