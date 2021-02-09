Песков назвал Украину частью "русского мира" – Кулеба ответил и рассказал об "украинском"

"Украинский мир" - это многообразие и свобода быть собой, в отличие от "русского мира", в котором нет никого, кроме русских". Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя вчерашнее заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что якобы "Украина относится к "русскому миру".



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"Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет", – сказал Кулеба.



Он считает, что преимущество "украинского мира" заключается в том, что его защищают, как украиноязычные, так и русскоязычные, а также все остальные украинцы.

Ранее секретарь Путина заявил, что отрицание культурных и исторических связей, а также общих корней Украины и России – "большая глупость".



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Станислав Стороженко

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