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Кулеба о России: Россия всегда ждет. Глобально они ждут смерти Украины как государства

31.12.2020, 08:36
Кулеба о России: Россия всегда ждет. Глобально они ждут смерти Украины как государства - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Tamas Kovacs/EPA)

Руководство России постоянно ждут смены власти в Украине или другой стране, а также экономических кризисов для достижения "смерти Украины как государства". Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.

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По его словам, возможность поддерживать неизменную политическую позицию реальна в РФ из-за отсутствия сменяемости власти. 

"РФ надо отдать должное — она умеет играть в долгую. У них есть возможность поддерживать незыблемость своей политической линии по одной простой причине. Во всех остальных странах президенты и премьеры меняются, а в России — нет", – сказал министр. 

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Станислав Стороженко
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