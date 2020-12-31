Кулеба о России: Россия всегда ждет. Глобально они ждут смерти Украины как государства

Руководство России постоянно ждут смены власти в Украине или другой стране, а также экономических кризисов для достижения "смерти Украины как государства". Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По его словам, возможность поддерживать неизменную политическую позицию реальна в РФ из-за отсутствия сменяемости власти.

"РФ надо отдать должное — она умеет играть в долгую. У них есть возможность поддерживать незыблемость своей политической линии по одной простой причине. Во всех остальных странах президенты и премьеры меняются, а в России — нет", – сказал министр.

Читайте также: Кулеба о Крымской платформе: Тема Крыма должна быть адской для РФ, они это знают, им печет

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.