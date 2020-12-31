Кулеба о России: Россия всегда ждет. Глобально они ждут смерти Украины как государства
Руководство России постоянно ждут смены власти в Украине или другой стране, а также экономических кризисов для достижения "смерти Украины как государства". Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.
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По его словам, возможность поддерживать неизменную политическую позицию реальна в РФ из-за отсутствия сменяемости власти.
"РФ надо отдать должное — она умеет играть в долгую. У них есть возможность поддерживать незыблемость своей политической линии по одной простой причине. Во всех остальных странах президенты и премьеры меняются, а в России — нет", – сказал министр.
- 9 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Россия блокирует мир на Донбассе. До этого он отмечал, что у Украины нет никаких иллюзий о настоящих намерениях России.
- 16 декабря Кулеба отмечал, что без обсуждения о стратегии отношений с Россией не будет ни безопасности, ни процветания, однако украинское общество и политикум не готовы к спокойному разговору об РФ.
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