Кризис в Молдове. Глава ЦИК подала в отставку

Алина Руссу (фото - EPA)

Сегодня утром глава Центральной избирательной комиссии Молдовы Алина Руссу подала в отставку. Об этом сообщает Unimedia.info.

По данным пресс-службы ЦИК страны, Руссу сложила свои полномочия по личным причинам.

"Сегодня я подала заявление об отставке. Это было не простое решение, но оно принято ответственно", - отметила Руссу.

Она пока продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового главы ЦИК.

Руссу возглавила ЦИК в 2016 году. Ее кандидатуру предложил бывший глава ЦИК Юрие Чокан. До этого она управляла аппаратом экс-президента Молдовы Владимира Воронина.

8 июня Конституционный суд постановил распустить парламент Молдовы, так как коалиция после выборов была сформирована по истечению отведенного законом срока - днем позже. Президент Игорь Додон отказался это делать. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. Судьи признали незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент Молдовы.

9 июня КС Молдовы временно отстранил Додона от должности из-за его отказа распустить парламент и, как следствие, нарушения Конституции. Полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу. Он уже подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.