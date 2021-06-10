Крупнейший производитель мяса JBS заплатил хакерам $11 млн выкупа
Крупнейший в мире производитель мяса JBS заплатил $11 млн выкупа хакерам, которые на прошлой неделе временно вывели из строя предприятия компании. Об этом сообщил в интервью The Wall Street Journal исполнительный директор американского подразделения компании Андрей Ногейра.
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Он сказал, что выплату $11 млн хакерам сделали в биткоинах после того, как большинство предприятий JBS восстановили работу.
По словам Ногейры, выкуп выплатили, чтобы защитить предприятия JBS от дальнейших сбоев и ограничить их потенциальное воздействие на рестораны, продуктовые магазины и фермеров.
"Было очень больно платить преступникам, но мы поступили правильно для наших клиентов", – добавил он.
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- 1 июня 2021-го североамериканские и австралийские филиалы JBS SA стали жертвами хакерских атак. Из-за инцидента компании пришлось отменить смены на канадском заводе и на некоторых предприятиях в США, а в Австралии пришлось полностью остановить работу.
- В компанию JBS поступило требование о выкупе от хакеров.
- ФБР начало расследование, а Белый дом связался с российским правительством по этому поводу.
- Атаки на JBS будут одной из тем саммита президента США Джо Байдена и Владимира Путина.
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