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Крупнейший производитель мяса JBS заплатил хакерам $11 млн выкупа

10.06.2021, 08:08
Крупнейший производитель мяса JBS заплатил хакерам $11 млн выкупа - Фото
Иллюстративное фото - unsplash

Крупнейший в мире производитель мяса JBS заплатил $11 млн выкупа хакерам, которые на прошлой неделе временно вывели из строя предприятия компании. Об этом сообщил в интервью The Wall Street Journal исполнительный директор американского подразделения компании Андрей Ногейра.

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Он сказал, что выплату $11 млн хакерам сделали в биткоинах после того, как большинство предприятий JBS восстановили работу.

По словам Ногейры, выкуп выплатили, чтобы защитить предприятия JBS от дальнейших сбоев и ограничить их потенциальное воздействие на рестораны, продуктовые магазины и фермеров.

"Было очень больно платить преступникам, но мы поступили правильно для наших клиентов", – добавил он.

Читайте также: Атака на Colonial Pipeline. США забрали у хакеров большую часть выкупа в биткоинах

СПРАВКА. JBS – крупнейший в мире поставщик мяса, у которого насчитывается 150 заводов в 15 странах. В компании работает более 150 000 сотрудников по всему миру. Среди клиентов – супермаркеты и точки быстрого питания McDonald's. В США JBS перерабатывает почти четверть говядины страны и пятую часть свинины.
  • 1 июня 2021-го североамериканские и австралийские филиалы JBS SA стали жертвами хакерских атак. Из-за инцидента компании пришлось отменить смены на канадском заводе и на некоторых предприятиях в США, а в Австралии пришлось полностью остановить работу.
  • В компанию JBS поступило требование о выкупе от хакеров.
  • ФБР начало расследование, а Белый дом связался с российским правительством по этому поводу.
  • Атаки на JBS будут одной из тем саммита президента США Джо Байдена и Владимира Путина.

Марк Сировой
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биткоин Bitcoin хакеры кибератака выкуп JBS
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