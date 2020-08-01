Крушение лайнера президента Польши в 2010 году: были два взрыва - комиссия Сейма

Парламентская комиссия заявляет, что на обломках лайнера нашли следы взрывчатки, а травмы погибших и характер повреждений говорят о взрывах

На борту лайнера Ту-154М, которым 10 апреля 2010 года летел в Смоленск президент Польши Лех Качиньский, произошли два взрыва. Об этом в Сейме Польши 30 июля заявила парламентская комиссия по повторному расследованию катастрофы, сообщает Польское радио.

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Расследование установило, что на борту лайнера произошли два взрыва - в районе левого крыла и в центральном отсеке самолета.

Также на обломках лайнера были обнаружены следы тротила, гексогена и пентрита, говорится в отчете комиссии. Утверждается, что факт взрывов подтвержден характером повреждений самолета и разбросом его осколков, а также травмами погибших.

В адрес российских следователей прозвучало обвинение в том, что во время расследования крушения лайнера они попытались скрыть доказательства взрывов на его борту.

10 апреля 2010 года президентский авиалайнер Ту-154М Воздушных сил Польши выполнял рейс PLF 101 по маршруту Варшава-Смоленск, но при посадке на аэродром "Смоленск-Северный" по версии следствия в условиях сильного тумана лайнер столкнулся с деревьями, опрокинулся, рухнул на землю и полностью разрушился . В авиакатастрофе погибли все находившиеся на его борту 88 пассажиров и 8 членов экипажа, в их числе президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, а также известные польские политики, почти все высшее военное командование и общественные и религиозные деятели. Делегация должна была почтить память поляков, расстрелянных в 1940 году в Катыни.

полностью разрушился В сентябре 2016 года в Польше обвинили Россию в том, целью действий российских диспетчеров и властей было крушение самолета Качиньского.

Денис Юдин

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