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21.03.2019, 23:15

Крушение парома в Ираке: количество жертв возросло до 93

Крушение парома в Ираке: количество жертв возросло до 93 - Фото
Фото: EPA

Число погибших скорее всего возрастет, считают местные власти

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По меньшей мере 93 человека погибли в результате затопления пассажирского парома в реке Тигр в Ираке. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на местных чиновников.

Количество жертв скорее всего возрастет, поскольку еще остаются пропавшие без вести.

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По словам представителя МВД Ирака Саада Маана, экстренным службам удалось спасти 55 человек, среди которых 19 детей. 

В Ираке на реке Тигр в районе города Мосул сегодня затонул паром, на борту которого находились около 200 человек. Большинство погибших – это женщины и дети, поскольку многие из них не умели плавать. Крушение произошло во время празднования Навруза. Предварительная причина катастрофы - перегруз парома.

20 сентября 2018 года недалеко от причала на острове Укереве, что на африканском озере Виктория, затонул пассажирский паром MV Nyerere. Предполагается, что паром перевернулся в результате того, что пассажиры сгрудились на одном из его бортов.

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Теги: ирак, паром, крушение
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