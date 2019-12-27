Крушение в Алматы. Опубликована запись переговоров - видео

При взлете самолет столкнулся с домом (Фото: ЕРА)

Опубликована запись переговоров экипажа упавшего пассажирского самолета Fokker-100 с диспетчерами. Об этом сообщает казахстанское издание NUR.

Самолету был разрешен выезд на взлетно-посадочную полосу, он должен был взлететь, но связь с ним пропала. Данную полосу следом за Fokker-100 должно было занять другое воздушное судно, однако в диспетчерской попросили подождать.

После нескольких безуспешных попыток связаться с пилотом диспетчер дал предупреждение другим лайнерам.

Утром 27 декабря 2019 года в Алматы при вылете из аэропорта разбился самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air.

Лайнер потерял высоту и врезался в двухэтажное здание в жилом секторе.

На борту было 98 человек: 93 пассажира и пять членов экипажа. По другим данным, пассажиров было 95. Погибли как минимум 12, десятки пострадавших - в больницах.

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