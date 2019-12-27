Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Крушение в Алматы. Опубликована запись переговоров - видео

Крушение в Алматы. Опубликована запись переговоров - видео - Фото
При взлете самолет столкнулся с домом (Фото: ЕРА)
27.12.2019, 12:21

Самолету разрешили выезд на взлетно-посадочную полосу, но после взлета связь пропала

Опубликована запись переговоров экипажа упавшего пассажирского самолета Fokker-100 с диспетчерами. Об этом сообщает казахстанское издание NUR.

Самолету был разрешен выезд на взлетно-посадочную полосу, он должен был взлететь, но связь с ним пропала. Данную полосу следом за Fokker-100 должно было занять другое воздушное судно, однако в диспетчерской попросили подождать.

После нескольких безуспешных попыток связаться с пилотом диспетчер дал предупреждение другим лайнерам.

  • Утром 27 декабря 2019 года в Алматы при вылете из аэропорта разбился самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air.
  • Лайнер потерял высоту и врезался в двухэтажное здание в жилом секторе.
  • На борту было 98 человек: 93 пассажира и пять членов экипажа. По другим данным, пассажиров было 95. Погибли как минимум 12, десятки пострадавших - в больницах.

Читайте также: Авиакатастрофа под Львовом. Поисковая операция завершена: видео

Напишите нам
авиакатастрофа алматы bek air
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 