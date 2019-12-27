Крушение в Алматы. Опубликована запись переговоров - видео

Опубликована запись переговоров экипажа упавшего пассажирского самолета Fokker-100 с диспетчерами. Об этом сообщает казахстанское издание NUR.
Самолету был разрешен выезд на взлетно-посадочную полосу, он должен был взлететь, но связь с ним пропала. Данную полосу следом за Fokker-100 должно было занять другое воздушное судно, однако в диспетчерской попросили подождать.
После нескольких безуспешных попыток связаться с пилотом диспетчер дал предупреждение другим лайнерам.
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